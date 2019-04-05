بأمر الرئيس.. الإفراج عن 534 سجينًا

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عفو رئاسي

الافراج عن المسجونين

الافراج عن السجناء

أفرت الأجهزة الأمنية عن 534 سجينًا بموجب عفو رئاسى وسط فرحة وسعادة للمفرج عنهم وأهاليهم الذين استقبلوهم بالزغاريد، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 52/ 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فى إطار مواصلة فعاليات الإحتفال بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52 لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 131 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.


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