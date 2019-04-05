» طبيب للحوامل: احذرن هذه العادات بشم النسيم

05 أبريل 2019 - 01:38 م

قال الدكتور خالد أمين، إخصائي النساء والتوليد ورئيس قسم أمراض النساء بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن السيدات الحوامل ممنوعة من تناول الفسيخ، مشيرا الى أن هذا السمك يمكن أن يتسبب في إجهاض السيدة وفقدان الحمل، نظرا لأن طريقة تمليح الفسيخ تسمح بنمو البكتيريا اللاهوائية، وهي بكتيريا ضارة بالجهاز العصبي والتنفسي، فضلا عن أن الأملاح الكثيرة جدا غير مناسبة للحمل، خاصة السيدات الذين لديهم تسمم حمل أو ارتفاع الضغط خلال الحمل.

واضاف امين فى بيان له أن تأثير الفسيخ قوي، ويمكن أن يظهر بعد 6 ساعات فقط، وقد يستمر لأكثر من أسبوع حتى لغير الحامل، لذا لا ينصح بتناوله حتى لغير الحوامل ، كما ان تناول الرنجة صعب ايضا ، لانها تحتوي على نسبة أملاح مرتفعة، ما يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، لذلك يُسمح للحامل بتناول كمية صغيرة فقط منها، لكن بعد عدة شروط؛ منها أن تكون نوعية موثوقة من الرنجة، وأن تستوي على النار، ويجب تنظيفها جيدا، فضلا عن عصر الليمون عليها، والخل، ووضعها بالثلاجة قبل تناولها بـ6 ساعات على الأقل.