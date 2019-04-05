» النواب: الشعب هو صاحب القرار النهائي في التعديلات الدستورية

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التعديلات الدستورية

قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية  وتم الاستماع  للرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ادار  الجلسات بديمقراطية عالية  جدا.

وأوضح الشريف في تصريحات صحفية، أن جميع الجلسات نشرت كاملة علي الشعب وتم إرسال كل ما أثير الي لجنه الشئون الدستورية  والتشريعية ، وكذلك الاستماع  لمناقشات  أعضاء اللجنة  والتي تعد صياغة التعديلات لعرضها علي الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها ماده مادة،  وأخذ تصويت  النواب مناداه بالاسم على تلك التعديلات.

وأشار "وكيل أول مجلس النواب" إلى أن هذه التعديلات لا تعتبر نهائية إلا بعد موافقه الشعب عليها وهو صاحب القرار النهائي، مؤكدًا أن هذه هي الضمانات الأساسية التي عبر عنها الدستور فالشعب هو صاحب السلطة الأولي والأخير وله كل الاحترام.


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