السبت.. محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

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الهجوم

الأهرامات

فندق الأهرامات

تنظر غدا السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا  و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني  واحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان .

والمتهمين  المحبوسين هم كلا من عبد العال عبد الفتاح واحمد محمد حسن مرسى   وأسامه  سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى  و  كريم  منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد  خالد أحمد  ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى  محمد   وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف  جمعة  وأحمد  بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب ابو هشيمة و أحمد صالح عبد  الفتاح  وعلي عاطف علي الساعي و محمود عبد القادر علي سعد وبسام اسامة محمد  بطل  ويوسف  محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي

وأسندت  النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف [ ]2015 وحتى 13   فبراير  2016  قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال  وهاجموا  فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر  فضلا عن ارتكاب جرائم  التجمهر  واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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