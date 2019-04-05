» "مايكروسوفت" تنهي دعم ويندوز 7 في يناير 2020

05 أبريل 2019 - 01:29 م

قالت شركة مايكروسوفت إنها ستنهى دعم Windows 7 في 14 يناير 2020 ، بعد أكثر من عقد من بدء البرنامج لأول مرة.

وأضافت مايكروسوفت فى بيان لها ووفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية ، انه بعد هذا التاريخ لن توفر تحديثات من شأنها حماية أجهزة المستخدم، وقال عملاق التكنولوجيا الأمريكي: "التزمت Microsoft بتوفير 10 سنوات من دعم المنتج لنظام التشغيل Windows 7 عندما تم إصداره في 22 أكتوبر 2009".

وأكدت أنه عندما تنتهي فترة السنوات العشر هذه ، ستوقف Microsoft دعم Windows 7 حتى نتمكن من تركيز استثماراتنا على دعم التقنيات الحديثة والخبرات الجديدة الرائعة.

وبالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يشغلون برنامج Windows 7 ، بدأت Microsoft في تحفيز المستخدمين للترقية إلى Windows 10 ، وأشارت الشركة: "توصي Microsoft بشدة بالانتقال إلى Windows 10 في وقت ما قبل يناير 2020 لتفادي موقف تحتاج فيه إلى خدمة أو دعم هذا لم يعد متوفرًا".

وكانت الشركة قد بدأت بالفعل بإظهار التنبيهات لمستخدمي Windows 7 ، على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة للتبيل إلى ويندوز 10 في أقرب وقت.