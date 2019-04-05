"التضامن": لائحة مؤسسات الرعاية كفلت معايير ضمان حقوق الأيتام

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وزارة التموين

علاء عبد العاطي

أكد علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن للرعاية الإجتماعية، إن كافة أيام العام هي يوم اليتيم بالنسبة لوزارة التضامن، والوزارة  تعمل على دمج الأطفال في دور الرعاية بالمجتمع، حتى لا يتذكرهم الناس ليوم واحد فقط في العام.

وأضاف  عبد العاطي فى تصريحات صحفية له اليوم الى أن الوزارة تتابع بشكل مباشر ودوري دور الرعاية لضمان حصول الطفل على حقوقه من معيشة كريمة على مدار اليوم الكامل.

وأوضح أن اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية قد حددت كافة المعايير اللازمة لدور الأيتام لضمان الحفاظ على الأطفال، موضحًا أنهم أتاحوا فرصة لدور الرعاية لمدة عام للسير على شروط اللائحة التنفيذية.


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