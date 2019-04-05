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احتجاز والد ميسي في المستشفى بعد "حادث خطير"

الرياضة

ميسي
ميسي

وكالات- الدويني فولي

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تسبب والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حادث مروري خطير، أثناء اصطدامه بسائق دراجة نارية، مما أفقده الوعي، وتم نقله بعدها للمستشفى.

وتم احتجاز خورخي ميسي في مركز شرطة روزاريو بالأرجنتين، بعد اصطدام سيارته بسائق دراجة نارية، تركته فاقدا للوعي لفترة من الوقت، قبل نقله للمستشفى.

وأجرت الشرطة اختبارات التنفس لكشف إذا ما تناول خورخي ميسي المشروبات الكحولية قبل القيادة، قبل التفقد من أوراق سيارته وبطاقاته الرسمية، قبل أن تطلق سراحه.

وأكدت الكشوفات الطبية لاحقا أن إصابات الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما ليست خطيرة، بالرغم من أنه فقد الوعي بعد الاصطدام مباشرة.

واصطدمت سيارة خورخي ميسي من نوع بي أم دبليو "أم 3" بالدراجة النارية مساء الخميس، في تقاطع شوارع يعرف بكثرة الحوادث، وفقا للصحيفة.

وكان خورخي وابنه ليونيل ميسي قد أدينا بتهمة بالتهرب الضريبي في محكمة إسبانية عام 2016.

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