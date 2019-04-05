تدوينة مثيرة لنجل القذافي عن الوضع في ليبيا

05 أبريل 2019 - 01:06 م

أعرب سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عن شكره للمملكة العربية السعودية.

وكتب نجل القذافي على حساب منسوب إليه في "تويتر": "كل الاحترام والتقدير للأشقاء فى السعودية، شكرا من القلب على رسائل الاحترام والتقدير التي تصلني ردا على تغريداتي أو تلك التي تصلني في الخاص، أدام الله عليكم الصحة وأنعم عليكم بالأمن والرخاء".

وأضاف سيف الإسلام: "أنني أرحب بأي قائد سيجمع عليه الشعب الليبي ويحفظ وحدة البلاد وإن اختلفت معه إلا أن ليبيا أهم".

وأثارت تدوينة نجل القذافي ردود فعل واسعة على تويتر، حيث كتب أحد النشطاء قائلا : " الله يرحم والدك أكيد العقيد ما كانت بتسرو رسائل المديح من السعوديه".

وكتب آخر :" ليبيا لن تكون إلا دولة شامخة متقدمة حضارية و هي كذلك بسواعد رجالاتها".

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في جلسةٍ طارئة بطلب من بريطانيا، للبحث في الأوضاع الليبية، حسب ما أفاد دبلوماسيّون.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، معتبرا أن الأولوية للحل السياسي.



