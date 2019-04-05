داعية: يشرفني أن أكون من علماء السلطان

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السلطة

دي إم سي

داعية

رمضان عبد الرازق

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أنه يشرفه أن يكون من شيوخ السلطان إذا كان ذلك يتعلق بحب الوطن والانتماء له. 

وقال "عبدالرازق"، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، "يشرفني أن أكون من علماء السلطة فحب الوطن من الإيمان والدفاع عنه واجب".

وتابع: "أن من ليس لديه انتماء للوطن فهو خائن بنص الكتاب والسنة، والنبي ضرب مثالًا لحب الوطن بحديثه عن عشقه لمكة". 

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