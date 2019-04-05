"الإسكان" تبدأ تسكين الأراضي المتميزة ببدر

05 أبريل 2019 - 12:46 م

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدأ تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بشمال مدينة بدر، بمنطقة 350 فداناً، والمُخصصة بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 16/11/2016، وتاريخ 6/11/2017، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 7/4/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019.

وافاد المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر فى بيان للوزارة ، انه سيتم تسليم القطع من 1: 20، يوم الأحد 7/4/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 8/4/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من 81: 100، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 101: 120، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 121: 140، يوم الإثنين 15/4/2019، والقطع من 141: 160، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأربعاء 17/4/2019، والقطع من 181: 200، يوم الخميس 18/4/2019، والقطع من 201: 220، يوم الأحد 21/4/2019، والقطع من 221: 240، يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 241: 260، يوم الثلاثاء 23/4/2019، والقطع من 261: 280، يوم الأربعاء 24/4/2019، والقطع من 281: 300، يوم الثلاثاء 30/4/2019، والقطع من 301: 320، يوم الخميس 2/5/2019.

وأضاف الدسوقى: سيتم تسليم القطع من 321: 340، يوم الأحد 5/5/2019، والقطع من 341: 360، يوم الإثنين 6/5/2019، والقطع من 361: 380، يوم الثلاثاء 7/5/2019، والقطع من 381: 400، يوم الأربعاء 8/5/2019، والقطع من 401: 420، يوم الخميس 9/5/2019، والقطع من 421: 440، يوم الأحد 12/5/2019، والقطع من 441: 460، يوم الإثنين 13/5/2019، والقطع من 461: 480، يوم الثلاثاء 14/5/2019، والقطع من 481: 500، يوم الإربعاء 15/5/2019، والقطع من 501: 520، يوم الأحد 19/5/2019، والقطع من 521: 540، يوم الإثنين 20/5/2019، والقطع من 541: 560، يوم الثلاثاء 21/5/2019، والقطع من 561: 580، يوم الأربعاء 22/5/2019، والقطع من 581: 600، يوم الخميس 23/5/2019، والقطع من 601: 620، يوم الأحد 26/5/2019، والقطع من 621: 640، يوم الإثنين 27/5/2019، والقطع من 641: 660، يوم الإربعاء 29/5/2019، والقطع من 661: 680، يوم الخميس 30/5/2019.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 681: 700، يوم الأحد 9/6/2019، والقطع من 701: 720، يوم الإثنين 10/6/2019، والقطع من 721: 740، يوم الثلاثاء 11/6/2019، والقطع من 741: 760، يوم الأربعاء 12/6/2019، والقطع من 761: 780، يوم الخميس 13/6/2019، والقطع من 781: 800، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 801: 820، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 821: 840، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطع من 841: 860، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع من 861: 880، يوم الخميس 20/6/2019، والقطع من 881: 900، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 901: 920، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 921: 940، يوم الثلاثاء 25/6/2019، والقطع من 941: 960، يوم الأربعاء 26/6/2019، والقطع من 961: 980، يوم الخميس 27/6/2019، والقطع من 981: 1000، يوم الإثنين 1/7/2019، والقطع من 1001: 1020، يوم الثلاثاء 2/7/2019، والقطع من 1021: 1040، يوم الأربعاء 3/7/2019، والقطع من 1041: 1060، يوم الخميس 4/7/2019.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، أنه سيتم تسليم القطع من 1061: 1080، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 1081: 1100، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 1101: 1120، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع من 1121: 1140، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 1141: 1160، يوم الخميس 11/7/2019، والقطع من 1161: 1180، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 1181: 1200، يوم الإثنين 15/7/2019، والقطع من 1201: 1220، يوم الثلاثاء 16/7/2019، والقطع من 1221: 1240، يوم الأربعاء 17/7/2019، والقطع من 1241: 1260، يوم الخميس 18/7/2019، والقطع من 1261: 1289، يوم الأحد 21/7/2019، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أيام الإثنين 22/7/2019، والأربعاء 24/7/2019، والخميس 25/7/2019، لمن تخلف عن الاستلام.



