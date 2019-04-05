"الإسكان الاجتماعي" تزف بشرى سارة لأهالي الصعيد

زف صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، بشرى سارة لأهالي الصعيد، مؤكدا أنه سيتم طرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل الأسبوع المقبل.

وأوضح "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"، أن شرط الإعلان الـ11 ألا يزيد الدخل على 4000 جنيه للأعزب و5500 جنيه للأسرة، مشيرًا إلى أن كل وحدات الإعلان الـ11، بداية من محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم وكل محافظات الصعيد، بمساحة تصل إلى 90 مترًا، عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.