» في يوم اليتيم.. "شعراوي": وزارتنا مفتوحة لأبنائنا الأيتام وأسرهم

05 أبريل 2019 - 12:39 م

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن يوم اليتيم يمثل رمزًا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكافة أبنائها، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع.

وناشد وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته في احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية بمشاركة محافظى القاهرة والجيزة، كافة فئات وأبناء الشعب المصري للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الأطفال الذين فقدوا الأب أو الأم أو الأسرة حتى يشعروا بأن المجتمع المصري بأكمله هو الأب والأب والسند الذي يقدم كافة أشكال الرعاية والدعم.

وأضاف: "احتفالنا هذا يأتى في إطار اهتمام الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصري منذ طفولته وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل والمشاركة في بناء دولتنا القوية، موجها التحية والتقدير لأبناء شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لهذا الوطن الغالي، ونعدهم بتقديم كافة أشكال الرعاية والدعم اللازمة لهم ولأسرهم من خلال المحافظات وكافة أجهزة الدولة".

وقدم شعراوى الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته لهذا الاحتفال الكريم، مؤكدا أن باب وزارة التنمية المحلية مفتوح لحل أية مشكلات تواجه أبناءنا الأيتام أو أسرهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.