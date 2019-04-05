"جابتلي صداع" تشعل الخلاف بين إعلامي ومخرج برنامجه

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توفيق عكاشة

مصر اليوم

هاجم الإعلامى توفيق عكاشة مخرج برنامجه على الهواء لإصرار الأخير على الخروج إلى فاصل إعلاني في الوقت الذي أصر عكاشة على إكمال حديثه. 

ورد "عكاشة"، خلال برنامجه "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، منفعلًا على مخرج برنامجه، قائلًا: "لسه فاضلى كلام كتير هقوله هو كل شوية تقولى فاصل".

وأضاف "حلقة يوم الخميس بتجيبلى صداع خاصة عندما يمتلئ الاستوديو بالذباب، وتزاحم رأسي بتحليل الأحداث، وكثرة إلحاح المخرج على الخروج بفاصل إعلاني دون استكمال طرح أفكاري". 

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