"جابتلي صداع" تشعل الخلاف بين إعلامي ومخرج برنامجه

هاجم الإعلامى توفيق عكاشة مخرج برنامجه على الهواء لإصرار الأخير على الخروج إلى فاصل إعلاني في الوقت الذي أصر عكاشة على إكمال حديثه.





ورد "عكاشة"، خلال برنامجه "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، منفعلًا على مخرج برنامجه، قائلًا: "لسه فاضلى كلام كتير هقوله هو كل شوية تقولى فاصل".



