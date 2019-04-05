الوزير: "مش كل حاجة نقول هاتي يا دولة"

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كامل الوزير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل: "محتاجين نزيد الإيراد بتاعنا 200%، علشان نقدر يكون عندنا تعادل ما بين الإيراد بتاعنا وما بين اللي بنصرفه".

وأضاف "الوزير"، في تصريحات نقلها برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، على هامش جولته التفقدية لمحطة سكك حديد الجيزة، "مش كل حاجة في الدولة هتبقى خسرانة، وناخد فلوس من ميزانية الدولة ، مش كل حاجة نقول هاتي يا دولة ".

وتابع الوزير قائلا :"لو استطعنا الوصول لنقطة التعادل بالتعاون مع الجماهير، سيكون مستقبل السكك الحديدية جيد، ونقدم خدمة جيدة، وهناك مهندسين جيدين، ولابد الجمهور أن يساعدنا من خلال قطع التذاكر من الشباك، وعدم إلقاء الفضلات على الأرض".

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