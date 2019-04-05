برلماني: قانون المرور الحل النهائي للمواقف العشوائية

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المرور

قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك اتجاها لدى الدولة حاليا للقضاء على العشوائيات بوجه عام وليس فقط المواقف العشوائية للسيارات، موضحا أن الدولة تتجه للقضاء على المواقف العشوائية في قانون المرور الجديد.

وأضاف فى بيان له أن المواطنين في بعض الأحيان يخلقون المواقف العشوائية ويتجمعون في مكان ما لكنه على السائقين أيضا الالتزام بالموقف ، مشيرا إلى أن القانون أيضا سيمنع السيارات بدون اللوحات المعدنية والحكومة تسعى أيضا للقضاء على المواقف العشوائية.

وأكد أن قانون المرور الجديد يشمل ضوابط وعقوبات للوقوف في المواقف العشوائية والتي تتسبب في إعاقة المرور والحركة، موضحا إلى أن القانون سيحاسب على أي تجاوزات أو خروقات وسيكون هناك مواقف خاصة للسيارات.


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