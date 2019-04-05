أزمة جديدة تواجه المواطنين بشأن بطاقات التموين

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حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة شروط لاستخراج بطاقة تموينية جديدة من بينها شرط تحديد الدخل "بحث اجتماعي"شريطة أن مختوم بخاتم شعار الجمهورية، أو عن طريق مفردات المرتب لمن يعمل بكلا القطاعين الحكومي والخاص، بحيث ألا يزيد الراتب على 1500 جنيه بالنسبة للحكومي، أما الخاص فلا يزيد عن 750 جنيهًا، وأما بالنسبة لأصحاب المعاشات فلا يزيد عن 1200 جنيه. 

ويأتي هذا الشرط الذي أصدرته وزارة التموين، في يناير 2018، بمثابة "عركلة" أمام المواطن في طريقه لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، خصوصا بعد قرار زيادة الأجور والمعاشات. 

ولم تشِر التموين بعد إلى تعديل هذا الشرط، بعد زيادة الأجور والمعاشات، بحيث يتم رفع هذا الحد؛ لكي يتناسب مع وضع القرارات الجديدة التي تم إصدارها .

 جاء ذلك طبقا لبيان رسمي نشرته الوزارة عبر موقعها . وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، 7 قرارات جديدة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات. 

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