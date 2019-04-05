"المالية": 9 مليارات يورو حجم طلبات الشراء تغطي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح

05 أبريل 2019 - 12:14 م

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية أمس الخميس بقيمة اثنين مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد علي السندات الدولية المصرية والذي قارب علي 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح وهو ما انعكس علي تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاما.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.

وأضاف البيان ان السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية حيث زاد عددهم علي 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتا الي ان مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها آسيا بنسبة 9.6%.

وأوضح البيان ان 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهي بنوك بي ان بي باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار



