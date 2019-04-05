"طفل برأسين" يثير الهلع داخل مستشفى أسيوط الجامعي

رد الدكتور إبراهيم علي، رئيس وحدة جراحة الأطفال في مستشفى أسيوط الجامعي، علي الأنباء التي تداولت مؤخرا بشأن ولادة طفل برأسين ملتصقين في أسيوط.





وأضاف "علي" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه ليس طفلا برأسين ملتصقين، ولكن طفلين ملتصقين، وهناك أجهزة مزدوجة وأجهزة أخرى غير مزدوجة.





ولفت رئيس وحدة جراحة الأطفال إلى أن الحالة من "كوم أمبو"، وتم تجهيز مكان لها في الحضانة، والفحص الظاهري يشير إلى أن هناك طفلين ملتصقين، ولكن لديهم عمود فقري منفصل لكل منهما حتى نهاية الحوض، وكل شخص لديه قلب منفصل.





وأكد أن الحالة مولودة منذ حوالي 36 ساعة، موضحا أن هذه الحالات حدثت قبل ذلك، وبعض الحالات عاشت، مشددًا على أن فصلهم أمر صعب لأن هناك أعضاء لا ينفع فيها الفصل.



