"الأطباء" تسعى اليوم لاكتمال عموميتها بـ 300 مشارك

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فتحت النقابة العامة للأطباء منذ قليل، باب التسجيل لأعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية العادية المقررة اليوم، والتي تنعقد للمرة الثانية ويكتمل النصاب القانوني لها بحضور 300 طبيب.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية تقرير الأمين العام والميزانية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية، وكذلك قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات الطب الأجنبية، ومشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015 وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.



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