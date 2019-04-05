"الصحفيين" توجه 7 أسئلة لـ"أبو النجا" و"واكد"

05 أبريل 2019 - 11:45 ص

تساءل هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين ما هي علاقة الحركة المدنية الديمقراطية بزيارة كلا من خالد ابو النجا وعمرو واكد إلى الكونجرس الأمريكي والاستقراء بالخارج لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد، وما سر مكالمة الثانية بعد منتصف الليل مع أحد قيادات الحركة، وما هو نص الورقة المكتوبة بواسطة الحركة لتقديمها في الكونجرس.



ويستكمل قائلا:وماذا عن القسم الذي تم في جلسة جماعية في شقة وسط البلد لرفض التعديلات الدستورية قبل سفركم إلى أمريكا ، وما سر مكالمة أيمن نور للتنسيق والتشاور لضرب التعديلات الدستورية، وماذا عن مكالمة هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية، وما هو سر الشيك الذي جاء من إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والهارب في بريطانيا بمبلغ مليون دولار وحمل رقم " 724688/843".

أضاف طوالة أن أبو النجا وواكد تم تجنيدهم لصالح أجهزة استخبارات خارجية لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها وليس غريبا علىهم أن يبيعوا الوطن.