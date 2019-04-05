كفيف يستعين بصديقه لاغتصاب القاصرات داخل شقته

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اغتصاب الفتيات

جريمة اغتصاب

تحقق نيابة السلام مع متهمين ويدعى "محمد. س" 45 سنة، كفيف، ومساعدة "مدحت.م" 18 سنة، لاتهمهما باستدراج الفتيات القاصرات لتنظيف شقته بحكم أنه كفيف، واغتصابهن بمساعدة الثاني.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من "م. و" 14سنة،  تتهم فيه رجل كفيف باستدرجها لتنظيف شقته، واغتصابها وتصويرها وتهديدها، حال عدم مواظبتها عل الحضور له.

بإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتبين بأن هذه الفتاه لم تكن الضحية الأولى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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