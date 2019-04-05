إقالة بشير طرطاق رئيس المخابرات في الجزائر

05 أبريل 2019 - 11:24 ص

ذكرت قناة النهار الجزائرية أن قائد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية عثمان طرطاق، المدعو بشير، قد غادر مكتبه مساء أمس الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية مكلفًا بالتنسيق بين المصالح الأمنية.









وذكرت قناة النهار أنه "تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية والذي جعله في وضع غير طبيعي".









وقالت النهار "إنهم عسكريون يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، لكنهم في الواقع تم هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية".









وتابعت "هذا الوضع يعتبر وضعا غير طبيعي، جعلهم يفلتون في كل مرة من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية".







