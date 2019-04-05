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"أطفال مصر" يشاركون غدًا في احتفالية "ها أنا - أحقق ذاتي"

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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أمينة عبد العال

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التجمع الخامس

التضامن الاجتماعى

اطفال مصر

يشارك أبناء كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب  غدا الجمعة الخامس من أبريل الجارى  فى احتفالية " ها انا – احقق ذاتى " والتى  تنظم بالتعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس  فى اطار الاحتفالات  بيوم اليتيم ، حيث يشارك 100 ابنا من أبناء الكورال بالحفل وذلك بمصاحبة  المطربين  الكبار  على الحجار و محمد ثروت ومدحت صالح فى تقديم باقة من أشهر وأجمل  أغانيهم.

ومن المقرر أن يشدو  الأبناء بعدد من اجمل الأغانى الوطنية والأجنبية منها يا اغلي اسم في الوجود وأغنية الجيل الصاعد و بمصاحبة الفنان القدير محمد ثروت سيشدو الابناء بأغانى كل بلاد الدنيا جميلة وأغنية ان كان على القلب كما سيقوم الأبناء بمصاحبة الفنان الكبير  مدحت صالح بغناء اغنية برمى السلام وأغنية   ولا دية كما سيشارك الأبناء  الفنان الكبير  علي الحجار فى  اغنية بوابة الحلوانى على ان تتضمن الاغانى مشاركة كل  من الفنان مدحت صالح والفنان على الحجار فى اغنية كلنا ايد واحدة كما سيشدو الأبناء باغانى  Adear  Do و Vola Vola Palombella و اغنية  The sound of music .

هذا ويشارك بالكورال أبناء مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من الموهوبين في الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاستعراض فى الحفلة التى تعد الـ 38 للفريق حيث أحيا الفريق مؤخرا عدد  من الاحتفالات بجامعة القاهرة والعيد القومى للشرقية وجامعة الدول العربية

وجدير بالذكر أن مبادرة كورال اطفال مصر والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 تأتى في إطار إيمان الوزارة بقيمة الفنون في تنمية الذوق وتهذيب الشخصية وهي احدى المبادرات التي استهدفت تنمية المواهب الفنية فى الموسيقى والغناء والاستعراض و العزف لأبنائنا من دور الرعاية الإجتماعية، مع العمل على اكتشاف المتميزين منهم وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات ويصل عدد الاطفال المشاركين بالكورال 257 طفل ومؤخرا انضم للكورال 165 طفلا من المتميزين من ابناء دور الرعاية المختلفة.

وتسعى المبادرة التى تعد تجربة رائدة في الوطن العربي إلى زيادة عدد الأطفال المشاركين بالكورال لضمان الاستدامة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، إضافة إلى توفير الأمان الاجتماعى والدعم النفسى مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.


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