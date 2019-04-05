«تظلمات الجبلاية» تستدعي مسئولي الأهلي والزمالك

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أعلن عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، استدعاء الممثلين القانونيين لناديي الأهلي والزمالك، لجلسة استماع يوم 2 مايو المقبل من أجل مناقشة تظلم رئيس الزمالك ضد عقوبة لجنة القيم ضده بناءً على شكوى الأهلي ضد رئيس القلعة البيضاء.

وأضاف "الشوربجي"، في تصريحات إذاعية، أن اللجنة ناقشت تظلم رئيس الزمالك، بجانب لائحة مجلس النواب، ومضبطة جلسات المجلس للتأكد من صحة الإجراءات.

واختتم لم تتلقَ أي شكوى ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وأن الشكاوى التي تم مناقشتها بخصوص لاعبين سابقين في ناديي بتروجت والاسماعيلي ولم يتخذ فيها قرارًا.


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