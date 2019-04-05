» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة غدًا السبت

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، استقرار الأحوال الجوية خلال هذه الأيام على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي، لافتا إلى أن درجات الحرارة في فترات الليل تنخفض عن العظمى، ولذلك ينصح بعدم تخفيف الملابس.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن غدًا، السبت، سيشهد سقوط الأمطار، على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، مشيرًا إلى أن تلك الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، معقبًا انتظروا مفاجأة غدًا".