"ماي" تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل البريكست حتى 30 يونيو

05 أبريل 2019 - 11:02 ص





أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت من الاتحاد الأوروبي، تأجيل انسحاب بلادها من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد اقترح اليوم تمديدا "مرنا" لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهرا.





وأوضحت القناة أن الخطة ستسمح بخروج بريطانيا قبل ذلك إذا صدق البرلمان البريطاني على اتفاق لكنها تحتاج لموافقة زعماء الاتحاد خلال قمة يعقدونها الأسبوع المقبل.





وأقر مجلس العموم البريطاني، بالأغلبية اقتراح قانون يرغم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 12 أبريل.





وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن القانون الذي صوت عليه 313 عضوا، لا يزال بحاجة لإقراره من مجلس اللوردات الذي ينبغي أن يناقشه اليوم الجمعة.



