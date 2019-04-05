"المالية" تنجح في إصدار النسخة الثانية لسندات اليورو

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وزارة المالية

محمد معيط

أصدرت وزارة المالية، سندات دولية، أمس الخميس، بقيمة اثنين مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات، بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة، بقيمة 1.25 مليار يورو، تستحق في 11 أبريل 2031.

وقالت إن أسعار عائد الإصدار متميزة، في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية، في بداية اليوم، بمقدار 50 نقطة أساس، وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدار السندين الجديدين، بأسعار نهائية للكوبون، بلغت 4.750% لسندات الـ6 سنوات و6.375% لسندات الـ12 عاما.

وافاد بيان أصدرته الوزارة ، أن هذا الإصدار لسندات باليورو، يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018 /2019.

كما أن السندات الجديدة، شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب، ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمرا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مستثمري أوروبا، جاءوا في المركز الأول، بنسبة مشاركة 55.2%، ثم أمريكا الشمالية، بنسبة 33.2% يليها آسيا، بنسبة 9.6%.

وأوضح البيان، أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح، لصالح وزارة المالية، وهي بنوك بي إن بي باريبا، وبنك ناتكس، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية إنتيسا ساو باولو، كما مثّل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي، ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى، وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.


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