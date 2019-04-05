"الصناعة" تتعاقد مع الصين لتوريد دراجات "سكوتر" كهربائية

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وزارة التجارة والصناعة

عمرو نصار

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الدراجات الكهربائية "إسكوتر" تسعى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لتلبية احتياجات المستهلك المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف  الوزير خلال  لقائه  بفيكتور، والعضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية لبحث خطة الشركة لبدء نشاطها بالسوق المصري في المرحلة المقبلة ، إن  خطة الشركة لإقامة محور تصنيعي للشركة في مصر تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية بما فيها الأسواق الأفريقية والأوروبية، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى الشركة قررت إقامة المشروع بالشراكة مع إحدى شركات الصناعات الهندسية المصرية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمصانع القائمة.

وأوضح نصار أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لإنتاج المركبات والدراجات الكهرباء خاصةً وأن هذا الأمر أصبح توجهًا عالميًا لإحلال المركبات الكهربية محل المركبات المعتمدة على الوقود بما يسهم في توفير النفقات المخصصة لدعم الوقود من ناحية وتخفيف الآثار السلبية التي تنتجها المركبات والدراجات النارية على البيئة من ناحية أخرى.

ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركزا تصنيعيا لهذه النوعية من المنتجات خاصة في ظل وجود منصة صناعية كبيرة في مصر بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى أن السوق المصري يعد سوقًا استهلاكيًا ضخمًا حيث يبلغ قوامه نحو 104 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة خاصة في قلب قارة أفريقيا، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع خطة متكاملة للتوسع في أسواق دول القارة الأفريقية وتعزيز دور المكاتب التجارية المصرية على الترويج للمنتجات المصرية في هذه الدول.

ومن جانبه أكد فيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية حرص الشركة على العمل والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تصل إلى نحو 10 ملايين دولار حيث تسعى الشركة لعمل مشروع متكامل لإنتاج هذا النوع من الدراجات بالسوق المصري.



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