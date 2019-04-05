أول إجراء من الحكومة لزيادة أجور القطاع الخاص

05 أبريل 2019 - 10:48 ص

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيلتقى باتحاد المستثمرين والغرف التجارية للصناعات لعمل اتفاقيات جماعية لتجسيد قرارات الرئيس وتطبيقها في القطاع الخاص.

وأضاف "سعفان" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية،. إن الوزارة تحاول وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل.

وتابع، أنهم يعكفون على ترجمة قرارات الرئيس الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات المنفردة مع شركات القطاع الخاص تمت صياغتها منذ العام الماضي".