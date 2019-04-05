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محاكمة 40 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح''.. غدًا

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تأجيل محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح ''

#

غدا محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح ''

التجمهر

مسجد الفتح

محاكم طره

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما في قضية "أحداث مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.


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