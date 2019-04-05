عامل للمحكمة: صبرت على زوجتى فطردتنى وعاملت أمى كخادمة

05 أبريل 2019 - 10:37 ص

اشتكى عامل لمحكمة الأسرة بالهرم، من خروج زوجته عن طاعته وسلاطة لسانها وتأجيرها بلطجية لتعنيفه وطرده من المنزل بعد مرور شهر من زواجهما.

وقال الزوج فى دعوى نشوز:" تزوجنا عن حب ودفعت كل ما أملك لإتمام الحياة الزوجية وحاولت التخفيف عنها بسبب ظروفها المادية الصعبة وصبرت أمام رفض أهلى زواجنا،أصبحت سيدة المنزل ومنذ الأيام الأولى أعلنت الحرب على والدتى وعاملتها كخادمة.

وتابع:لم أقترف ذنب غير الدفاع عن حقى والعيش بآدمية ورحمتي من سلاطة لسانها بعد أن خشيت أن يعنفني أهلها بعد أن دفعوها لتحرير بلاغات ضدي بشيكات بدون رصيد كتابتها على نفسي كضمان لها لقائمة المنقولات وبعدها تعدوا على وأهلنا بالضرب بصحبة البلطجية الذى أجرتهم لتأديبى ودفعي لترك المنزل.

وأكد أمام محكمة أسرة الهرم: منذ زواجنا وهي دوامت بالتعدي علي بالضرب وفق للمحاضر المثبته بسجلات قسم الشرطة وتوعدى بالعقاب ما جعلنى أصبر وأتحمل الضرر خصوصا أنه والدى ووالدتى مرضى ورافضين فى خوض خلافات أسرية برفقة أسرتها.



