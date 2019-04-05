» غدا السبت.. غرة شهر شعبان فلكيا

05 أبريل 2019 - 10:34 ص

افاد معمل أبحاث الشمس، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شعبان، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، في الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا، بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، 29 رجب - "يوم الرؤية" - لتكون غرة شهر شعبان، غدا السبت، 6 أبريل.

وقال الدكتور محمد غريب راشد، أستاذ معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق، بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في محافظات الجمهورية، يبقى الهلال الجديد في سمائها، فترة تتراوح من 8: 11 دقيقة، وعدة شهر شعبان 30 يوما.

ومن المقرر أن يولد هلال شهر رمضان، مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة وأربعين دقيقة، بتوقيت القاهرة يوم الأحد 5 مايو المقبل، وهو اليوم التالي للرؤية، ليكون غرة رمضان 6 مايو المقبل.