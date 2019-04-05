» غدا السبت.. غرة شهر شعبان فلكيا

متابعات- عمرو محمد
افاد معمل أبحاث الشمس، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شعبان، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، في الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا، بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، 29 رجب - "يوم الرؤية" - لتكون غرة شهر شعبان، غدا السبت، 6 أبريل.
وقال الدكتور محمد غريب راشد، أستاذ معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق، بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في محافظات الجمهورية، يبقى الهلال الجديد في سمائها، فترة تتراوح من 8: 11 دقيقة، وعدة شهر شعبان 30 يوما.
ومن المقرر أن يولد هلال شهر رمضان، مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة وأربعين دقيقة، بتوقيت القاهرة يوم الأحد 5 مايو المقبل، وهو اليوم التالي للرؤية، ليكون غرة رمضان 6 مايو المقبل.
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