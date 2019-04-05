مصر توجه رسالة للشعب الليبي بشأن الاشتباكات

05 أبريل 2019 - 10:29 ص





أعربت الخارجية المصرية، عن قلقها إزاء الاشتباكات التي اندلعت صباح الخميس في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.









وقالت الخارجية، في بيان، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنها "تعرب عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح (الخميس) في عددٍ من المناطق الليبية"، وناشدت جميع الأطراف "ضبط النفس ووقف التصعيد".









وأضاف البيان أن "موقف مصر ثابت وقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا (..) مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب من كافة الأراضي الليبية".









جاء ذلك عقب إطلاق خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، الخميس، عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، قبيل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع، بمدينة غدامس (جنوب غرب)، تحت رعاية أممية، مما أثار استنكارا محليا ودوليا واسعا.







