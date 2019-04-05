» النقض تحدد موعد الحكم على عكاشة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه

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محاكمة توفيق عكاشة

تزوير الدكتوراة

تصدر غدا السبت محكمة جنح النقض، حكمها على توفيق عكاشة، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

كانت محكمة جنح النقض، قضت في 24 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق، والإعلامى توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة، وحددت جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، إلا أن محكمة جنح مستأنف قبلت استشكال "عكاشة" على الحكم وأمرت بوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن عليه أمام محكمة النقض.


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