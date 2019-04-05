"المركزي للمحاسبات" يوجه أعضاءه بتنفيذ هذا الأمر

05 أبريل 2019 - 10:14 ص

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، أعضائه لتحرير مقالات في مجال العمل الرقابي لنشرها في العدد الأول من مجلة الرقابة المالية لعام 2019 التي تصدرها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تتضمن الجانب النظري والتطبيقي.

وأعلن الجهاز عن الأهداف لنشر تلك المقالات وتشمل تشجيع العاملين بالأجهزة الأعضاء في المنظمة على البحث والدراسة في مجال الرقابة المالية للاستفادة من معلوماتهم ومهاراتهم وتحفيز العاملين بالأجهزة الأعضاء في المنظمة على نشر نتائج أبحاثهم ودراساتهم في مجلة "الرقابة المالية" والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال عمل الرقابة.

ومن موضوعات النشر البحوث الأصلية والبحوث والمقالات المترجمة.

ويشترط أن تتعلق هذه البحوث والمقالات بنوعيها - أساسًا - بالجوانب العلمية والتطبيقية، وأن تتناول بوجه خاص أدلة وبرامج ومناهج وأنواع العمل الرقابي التي من شأنها أن تساهم في تطويره من النواحي العلمية والفنية والتنظيمية والتطبيقية.

ومن شروط النشر في تلك المجلة أن تقدم المقالات والبحوث مطبوعة باللغة العربية وأن يكون معد المقالة أو البحث من العاملين في الأجهزة الأعضاء في المنظمة، ويجوز للجنة المجلة قبول نشر المقالات والبحوث المقدمة من غير العاملين في تلك الأجهزة على ألا تتجاوز عدد المقالات المنشورة لغير العاملين بالأجهزة الأعضاء في المنظمة ثلث عدد المقالات المنشورة في المجلة.

وأن يتم التقيد لدى كتابة المقالة أو البحث بأصول وقواعد البحث العلمي المتعارف عليها سواء من حيث الشكل أو المضمون وأن يتم توثيق المقالة بدقة وأمانة وذلك بتدوين المصادر سواء كانت عربية أو أجنبية وأن يعبر ما ينشر في المجلة من أبحاث ومقالات عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن آراء الأجهزة التي ينتسبون إليها وأن يرفق المقال المترجم بالنص الأصلي باللغة المترجم منها مع ذكر اسم المؤلف وأن يكون للجنة المجلة الحق في اختيار ما تراه مناسبًا للنشر من المقالات والبحوث وكذلك الحق في تعديلها بما يتلاءم وضرورات النشر وألا يتجاوز عدد صفحات المقالة أو البحث (10) صفحات وألا يقل عن (3) صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بين 25 و28 سطرًا والسطر الواحد ما بين 12 و15 كلمة.

ومن ضمن الشروط ألا يكون لكاتب المقالة أو البحث حق الاعتراض على عدم نشر ما يقدمه للمجلة وألا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر ويراعى في عملية الاختيار للنشر تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأجهزة الأعضاء، وذلك بنشر المقالات والبحوث التي ترد منها بالتناوب - متى توفرت فيها الشروط المطلوبة - التي تجعلها قابلة للنشر.

تمنح مكافآت مالية عن ما ينشر من مقالات يعدها العاملون في الأجهزة الأعضاء وذلك على النحو التالى: المقالات والبحوث المحررة (200) دولار أمريكي للبحث الواحد - المقالات والبحوث المترجمة (150) دولارا أمريكيا للبحث الواحد على أن يكون معد المقال أو البحث المحرر أو المترجم من جنسية البلد الذي ينتسب له الجهاز الذي يعمل فيه.