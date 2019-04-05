» مقتل العشرات من القوات الأفغانية في هجوم لطالبان

05 أبريل 2019 - 10:06 ص





اقتحم مئات من مسلحي حركة طالبان منطقة في إقليم بادغيس بغرب أفغانستان ليدور بينهم وبين قوات الحكومة الأفغانية قتال عنيف تكبد خلاله الجانبان عشرات القتلى والمصابين، وفقا لمصادر أمنية.





وشهدت منطقة بالامرغاب قتالا على نحو متكرر خلال الشهرين الأخيرين وسبق أن حذر مسؤولون من أنها قد تسقط في يد طالبان ما لم يتم إرسال تعزيزات إليها.





وتصاعدت حدة القتال في أفغانستان قبل حلول الربيع إذ يسعى كل طرف لتعزيز موقفه في محادثات تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية.





وقال واريس شيزاد حاكم منطقة بالامرغاب في وقت متأخر أمس الخميس إن طالبان قتلت 36 فردا من قوات الجيش الأفغاني واستولت على عدة نقاط تفتيش في الهجمات التي بدأت ليل الأربعاء، مشيرا إلى أن القتال مازال مستمرا.





وقال جامشيد شهابي المتحدث باسم حاكم إقليم بادغيس إن أكثر من 30 من طالبان قتلوا.



