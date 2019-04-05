فلاشة تفضح العلاقة الجنسية بين سائق وقريبته بالشيخ زايد

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مقاطع جنسية

سلم سائق الأجهزة الأمنية فلاشة تحتوى على مقاطع جنسية له مع عاملة، وتحفظ رجال المباحث عليها.

واعترف المتهم بممارسة الرزيلة مع عاملة لمدة 9 أشهر منذ أن حضرت للإقامة بمسكنه، لارتباطها بعلاقة قرابة بزوجته، حيث مارس معها الرذيلة برغبتها.

ومن جانبها ذكرت العاملة أن المتهم بدأ فى مساومتها وابتزازها بمقاطع الفيديو وتهديدها بها، لرغبتها فى إنهاء العلاقة بينهما، ومحاولته إجبارها على ممارسة الرذيلة مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت، وأنها تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، بعد ماسومة المتهم لها.

وبإحالة المتهم إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أخلت سبيل العاملة، وباشرت التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من عاملة، اتهمت فيه سائق بتصويرها فى أوضاع مخلة، وتهديدها بمقاطع الفيديو لإجبارها على استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما.


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