» "الصوت والضوء" بالاهرامات تحتفل بيوم اليتيم

05 أبريل 2019 - 09:50 ص

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تخصيص هذا اليوم الجمعة للدخول بالمجان أمام المصريين والسائحين لحضور عروضها في 5 مناطق التابعة لها احتفالا بيوم اليتيم .

واكد سامح سعد، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية فى تصريحات صحفية أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية تحرص على مشاركة المصريين احتفالاتهم من خلال تقديم العروض المجانية، فضلا عن إنارة العديد من مناطقها بالألوان المختلفة احتفالا بالمناسبات العالمية.

واضاف إن العرض المجاني سيبدأ في التاسعة من مساء بمنطقة الهرم، فيما يكون العرض المجاني بالكرنك في 6 مساء، ومعبد فيلة في 5.30، ومعبد أبو سمبل في 7.30، ومعبد إدفو في 6.30 مساء.