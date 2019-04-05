  • الجمعة 05 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
نقابة الصحفيين

بالأرقام.. "الصحفيين" ترفع المعاشات بداية من يوليو

مقتل 100 من القوات الأفغانية في كمين لـ«طالبان»

مقتل العشرات من القوات الأفغانية في هجوم لطالبان

زاهي حواس

"حواس" يفجر مفاجأة بشأن سيدنا يوسف

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات

فلاشة تفضح العلاقة الجنسية بين سائق وقريبته بالشيخ ايد

ابو الفتوح

الحكم في طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

يحاول ذبح شاب بالفيوم

تفاصيل ذبح صاحب سوبر ماركت داخل شقة عشيقته بالوراق

مديرة دار ايتام

سر بكاء مديرة دار أيتام على الهواء

حلاقة الذقن

استاذة سموم تكشف معلومة خطيرة عن كريمات الحلاقة للرجال

توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية عن أحدث أسلحة الحروب.. لن تصدق

غداً..

الحكم في طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

ابو الفتوح
أبو الفتوح

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

#

غدًا الحكم بطعن 169 متهمًا على إدراجهم بالكيانات الإرهابية

#

غدًا طعن 169 متهمًا علي إدراجهم بالكيانات الإرهابية

#

تأجيل نظر طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب

الإرهاب

عبد المنعم أبو الفتوح

الكيانات الارهابية

تنظر غدا السبت محكمة النقض، الطعن المقدم من عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و8 آخرين، والصادر من محكمة الجنايات بالوضع على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت قد قررت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، على قوائم الإرهابيين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، وتطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» 7 قرارات هامة لمجلس "الصحفيين" بأول اجتماع
» الزمالك يخوض أول مران له بالمغرب
» استئناف داليا البحيرى على حكم حبسها بالتهرب الضريبى
» "الصوت والضوء" بالاهرامات تحتفل بيوم اليتيم
» "الجزار" يعلن بدأ تنفيذ برنامج للصرف الصحى بالريف
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» رأيت أنني مقبل على امتحانات الثانوية العامة
» خبير فى جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى
» حقيقة ولادة طفل برأسين في أسيوط
» أغرب موقف حدث لأمريكية مع توت عنخ آمون
» لافروف يعتزم بحث استئناف الرحلات الجوية مع مصر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات