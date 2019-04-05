الحكم في طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب

05 أبريل 2019 - 09:43 ص

تنظر غدا السبت محكمة النقض، الطعن المقدم من عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و8 آخرين، والصادر من محكمة الجنايات بالوضع على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت قد قررت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، على قوائم الإرهابيين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، وتطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة