» "الجزار" يعلن بدأ تنفيذ برنامج للصرف الصحى بالريف

05 أبريل 2019 - 09:42 ص

اعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدا برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج والمُمول من البنك الدولى "SRSSP – P for R " ، مشيرا الى أن المرحلة الأولى تهدف لتغطية خدمات الصرف الصحى لـ 167 وحدة سكنية بـ3 محافظات (الشرقية، والدقهلية، والبحيرة) وذلك من خلال 3 محاور، أولها، تحسين خدمات الصرف الصحى، وتوفيرها لنحو 830 ألف نسمة بالتجمعات الريفية التي تعانى من درجات عالية من التلوث بمنطقة تنفيذ البرنامج في المحافظات الـ3 المُشاركة، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ خدمة الصرف الصحى لنحو 167 ألف وحدة سكنية جديدة إلى شبكات الصرف الصحى المربوطة بمحطات المعالجة أو أي نظام آخر فعال من أنظمة معالجة مياه الصرف اللامركزية.

وأضاف الجزار فى بيان له أن المحور الثانى، يتعلق بتحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والممارسات التي تتبعها، وتعزيز قدرات الشركات لتحسين أدائها من النواحى التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين، ويشمل ذلك تخطيط وتنفيذ الاستثمار في البنية التحتية، ومتطلبات التشغيل والصيانة، ورفع الكفاءة وخفض التكلفة، وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، بينما يختص المحور الثالث بتعزيز إطار عمل القطاع، وتنفيذ برنامج لتوفير المناخ المناسب بما يتيح تقديم المزيد من خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بكفاءة وفعالية.

وأشار إلى أن هذا المحور يشمل (إعداد نظام تعريفة لخدمات الصرف الصحى بما يُمكن من استعادة التكلفة - وضع إستراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي - إنهاء الإجراءات القياسية لحيازة الأراضى الخاصة بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية - إجراء دراسات السياسات والدراسات التحليلية بما يفيد عملية صنع السياسات في قطاع الصرف الصحى بالمناطق الريفية، ويشمل ذلك وضع إطار تنظيمى وإشرافى فعال ومُستدام، ورفع القدرات لإجراء الرقابة المالية ومتابعة الأداء بشكل منتظم وفى الوقت المناسب، بهدف توفير إطار عمل قوى يُمكن شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية من تقديم خدمات ذات كفاءة وفعالية).

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن هذا المشروع يُعد المرحلة الأولى من البرنامج القومى لخدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية "NRSP " الذي يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحى لعدد من القرى والعزب في جمهورية مصر العربية، حيث تبدأ هذه المرحلة بالقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وينتهي تنفيذها عام 2022، موضحًا أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2015 تم توقيع عقد القرض رقم 8527 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار لتنفيذ مشروع "خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية"، والصادر بشأنه تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 31 /12 /2015.