» رأيت أنني مقبل على امتحانات الثانوية العامة

05 أبريل 2019 - 09:30 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أننى مقبل علي إمتحانات الثانوية العامة، والوقت ضيق جداً وصعوبات كثيرة مع العلم أنى متخرج منذ فترة. وهذه الرؤيا تتكرر معى. نرجو الإفادة وشكراً.



التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإمتحان فى اللغة إسم مشتق من المحن والمحن هى المصاعب والتجارب واكتساب الخبرة لمواجهة الحياة ، والإمتحان من محنة واجتيازه هو اجتياز المحنة ، و يدل على البلاء والشدة واختبار المولى عز وجل لك لينظر تتقرب إليه أم تزداد بعداً ونجاحك فيه يدل على تحمل الصبر ، وتكرار رؤيا الإمتحان ووجود صعوبات فيه يدل على الحيرة فى الأمر والقلق والتوتر وربما مرحلة فاصلة فى حياتك تحدد فيها مصيرك أو تحقق فيها إنجاز وتخاف فيها من الفشل، والتأخر عن الإمتحان يدل على احتياجك للجدية والتنافس فى حياتك وعملك . ورؤيا الإمتحان قد تدل أيضاً على خوفك من مواجهة المواقف و فقدان ثقتك بنفسك و ثقة الآخرين بك ، وصعوبة الإمتحان يدل على صعوبة المحافظة على الصلوات ، وعدم الإجابة على أسئلة الإمتحان دليل البعد عن الله وأنك تحتاج إلى توبة وتقرب إلى الله تعالى والإلتزام بالصلاة وقد يكون الإمتحان هو الضمير الحى ، وعدم الإجابة يدل أيضاً على توقف الحال عندك وتعطيل بعض الأمور ولا أستبعد إصابتك بحسد أو غيره فأرجو الإهتمام بالرقية الشرعية الخاصة بذلك. والفشل فى الإمتحان يدل على أنك تواجه بعض الصعوبات ولكنها ستكون مؤشراً قوياً لنجاحك في عملك وتوفيقك فى حياتك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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