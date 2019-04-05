أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

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البنك المركزي

بنك مصر

بنك الإسكندرية

ادولار

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 إبريل.
وسجّلت العملة الخضراء 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع في البنك المركزي.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 17.26 للشراء ونحو 17.36 جنيه للبيع.

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