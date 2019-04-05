» حقيقة ولادة طفل برأسين في أسيوط

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كشف الدكتور إبراهيم علي، رئيس وحدة جراحة الأطفال في مستشفى أسيوط الجامعي، عن تفاصيل ولادة طفلين ملتصقين في أسيوط.

وأوضح "علي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري ان المولود ليس طفلا برأسين ملتصقين كما يردد البعض ، ولكن الحالة لطفلين ملتصقين، وهناك أجهزة مزدوجة وأجهزة أخرى غير مزدوجة.

واشار الى ان الطفلين ملتصقين، ولكن لديهم عمود فقري منفصل لكل منهما حتى نهاية الحوض، وكل شخص لديه قلب منفصل.

وأكد أن الحالة مولودة منذ حوالي 36 ساعة، موضحا أن هذه الحالات حدثت قبل ذلك، وبعض الحالات عاشت، مشددًا على أن فصلهم أمر صعب لأن هناك أعضاء لا ينفع فيها الفصل.

وأشار إلى أن هذه الأمور لها أسباب مختلفة من بينها زواج الأقارب، ولكن لا يستطيع الجزم بأن هذا هو السبب، وهناك اهتمام بالحالة من وزارة الصحة.


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