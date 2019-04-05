سر بكاء مديرة دار أيتام على الهواء

دخلت مديرة دار أيتام "ولادي" نجوى محمود حامد، في حالة من البكاء اثناء استضافتها على الهواء مباشرة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم اليوم الجمعة ، وذلك بعد سؤالها حول العلاقة بينها وبين أطفال الدار.

وقالت "نجوى" لبرنامج "كلام بنات" المذاع على قناة "TeN ":" إنها لا تستطيع البعد عن أطفال الدار ولا الأسرة ولا أي شخص باستطاعته منعها من التواجد بالقرب منهم".

وأضافت:" الأطفال بيكبروا قدامك وده بقى عريس ودي بقت عروسة حاجة رائعة الترابط مبيروحش بسهولة خالص، بحسهم كلهم ولادي".