خبير أمني: هذه هي أكبر ضربة لتجار المخدرات في تاريخ مصر

04 أبريل 2019 - 10:30 م

أكد العميد خالد عكاشة، عضو مجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن ضبط تهريب 2 طن هيروين بـ2 مليار جنيه بالبحر الأحمر يعد أكبر ضربة أمنية لتجار المخدرات في تاريخ مصر، وتؤكد العملية على يقظة الأجهزة الأمنية في مصر.



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن مصر استطاعت أن يكون لها ظهير معلوماتي عن تلك العملية من خلال تعاون كل الأجهزة الأمنية في الشرطة والجيش، وأن التناغم بين القوات سبب نجاح العملية وضبط تلك الكمية الكبيرة المهربة.

