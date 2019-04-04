خبير أمني: هذه هي أكبر ضربة لتجار المخدرات في تاريخ مصر

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أكد العميد خالد عكاشة، عضو مجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن ضبط تهريب 2 طن هيروين بـ2 مليار جنيه بالبحر الأحمر يعد أكبر ضربة أمنية لتجار المخدرات في تاريخ مصر، وتؤكد العملية على يقظة الأجهزة الأمنية في مصر.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن مصر استطاعت أن يكون لها ظهير معلوماتي عن تلك العملية من خلال تعاون كل الأجهزة الأمنية في الشرطة والجيش، وأن التناغم بين القوات سبب نجاح العملية وضبط تلك الكمية الكبيرة المهربة.
وأضاف أن هناك معلومات أن شحنة المخدرات تم شحنها في إيران، وهناك عناصر أجنبية على تلك السفينة، وأن الشحنة كانت نتيجة عمل عصابات دولية كبرى، وأن القوات المصرية استطاعت إحكام كمين محكم لضبط هؤلاء المهربين.


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