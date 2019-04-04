الائتلاف السوري يطالب بمحاكمة نظام الأسد

04 أبريل 2019 - 11:50 م

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بمحاكمة نظام بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية المذبحة الكيماوية التي قام بها بمدينة خان شيخون، في محافظة إدلب (شمال غرب) في 2017.



جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف السوري، الخميس، بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة خان شيخون، التي ارتكبتها قوات النظام في الرابع من أبريل/ نيسان 2017، في قصف جوي بقنابل تحوي غازات سامة.



ودعا الائتلاف، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر جدية حيال انتهاكات النظام السوري ضد شعبه.



وشدد على ضرورة إرسال ملف جرائم النظام السوري لمحكمة الجنايات الدولية.

