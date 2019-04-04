النائبة المسلمة إلهان عمر تتعرض لتهديد في لوس أنجلوس

04 أبريل 2019 - 10:10 م

كشف موقع أمريكي، الخميس، النقاب عن تعرض النائبة بالكونغرس المسلمة إلهان عمر، لتهديد لمنعها من حضور مؤتمر بمدينة لوس أنجلوس حول الحقوق المدنية الأمريكية للمسلمين.



وأظهرت تسجيلات صوتية حصل عليها موقع "ذا بلاست" من محكمة أمريكية، أن الفندق المخصص لانعقاد المؤتمر، تلقى في 19 مارس/ آذار الماضي، تهديدا عبر مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة، توعدت بنسف الفندق إذا تمت استضافة النائبة المسلمة "عمر"، والسماح لها بالتحدث.



وأضاف الموقع أن السيدة المجهولة وصفت "عمر" بأنها "تشكل خطرا على المجتمع الأمريكي وعلى الفندق".



بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) حسام إيلوش، في بيان، إن "هناك فرق بين معارضة حدث ما، والتهديد بالعنف من خلال قتل الأبرياء من النساء والأطفال".



وأضاف "إيلوش" أنهم علموا بالتهديد، مؤكدا أنهم لن يسمحوا باستمرار الخوف والكراهية ضد المسلمين في البلاد.

