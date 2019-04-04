ترامب يمهل المكسيك عاما قبل اتخاذ إجراءات مضادة

04 أبريل 2019 - 10:00 م

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تهديد سابق له بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك، قائلاً إنه يمنح الجار الجنوبي "عاما تحذيريا واحدا" قبل اتخاذ أي إجراء.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، تصريحا صحفيا لترامب، قال فيه: "سنعطيهم (المكسيك) عاما تحذيريا واحدا، وإذا لم يتوقف دخول المخدرات، سنفرض رسوما على ما يرد منها، خصوصا السيارات، وإذا استمر دخول المخدرات، سنغلق الحدود".



والجمعة، هدد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك، إذا لم تقم الأخيرة بمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة.

