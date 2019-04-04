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بعد الفوز على الأهلي.. يد الزمالك تتأهل لكأس العالم للأندية

الرياضة

«الأحمر وهنداوي» راحة من تدريبات يد الزمالك
«الأحمر وهنداوي» راحة من تدريبات يد الزمالك

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تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على غريمه الأهلي بنتيجة  38 /35  فى الوقت الاضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى 27 /27  ليحتفظ بلقب السوبر الأفريقى للمرة الثانية على التوالى فى لقاء البطولة الذى جمعهما بمدينة وجد المغربية.

و بهذا الفوز نجح فريق الزمالك فى التأهل إلى بطولة كاس العالم للأندية  2019 " السوبر جلوب "  بالسعودية .

وكان الشوط الأول إنتهى بنتيجة 13 /11 لصالح الفريق الأحمر  ، حيث شهد اللقاء تفوق ملحوظ لحارس الأهلى محمد عصام الطيار خاصة فى الشوط الأول، قبل أن يستعيد الزمالك المستوى فى الشوط الثانى فى ظل تألق اللاعب محمد رمضان "هتلر " و التونسى اسامة البوغنمى الذى يدعم اليد البيضاء فى هذه البطولة  وأحمد الأحمر الذى تألق بقوة فى الوقت الاضافى ومعه الحارس محمود خليل "فلفل".

 كما أن الوقت  الإضافى الأول انتهى 31 /31 ليتم اللجوء إلى وقت اضافى ثان لتنتهى المباراة لصالح الأبيض.

 وشارك الزمالك في السوبر الأفريقي بصفته حامل لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما خاض  الأهلي اللقاء  بصفته حامل لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ويستعد فريق الأهلى إلى المشاركة فى بطولة أفريقيا للكئوس المقرر إنطلاقها غدا الجمعة  فى المغرب ايضا بجانب فريق سموحة السكندرى .

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