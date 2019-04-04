» ساندي تكشف سر علاقة الفستان الأصفر والطلاق

04 أبريل 2019 - 10:00 م

كشفت المطربة ساندي، عن علاقة ارتدائها الفستان الأصفر بتفاصيل انفصالها عن زوجها، بعد أن انتشرت لها صورة بهذا الفستان على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة به خبر طلاقها.



وقالت «ساندي»، خلال لقائها في برنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «mbc مصر»، إن خبر انفصالها أصبح «تريند» بسبب الفستان الأصفر، لأن الفنانة سمية الخشاب نشرت خبرًا عن انفصالها بفستان أصفر أيضًا، وعلقت غادة عادل كذلك على خبر انفصالها باللون الأصفر، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك على سبيل ممازحة الجمهور ليس أكثر.

